В Осинниках решением суда закрыт спортивный зал в школе-интернате

Из-за повышенного содержания радона и торона Осинниковский городской суд приостановил работу спортивного зала в городской школе-интернате №4.
Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, в ходе проверки выявлено, что школа-интернат N4 нарушила законодательство: в помещении спортивного зала выявлено превышение содержания радона и торона, что не соответствует гигиеническим нормам.
Решением суда эксплуатация спортивного зала приостановлена на 90 дней.
10/11/2017
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