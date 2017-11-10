В Осинниках решением суда закрыт спортивный зал в школе-интернате

Кузбассовец хотел защитить друга, но случайно пырнул его ножом В результате оказалось, что ранения он нанес своему другу, которого хотел спасти от нападавших, —...

Учения по ликвидации последствий урагана прошли в Кузбассе Накануне в Кузбассе прошли масштабные учения по ликвидации последствий массовых электроотключений...

Более 13 000 кузбассовцев обратились в больницы с признаками ОРВИ За неделю на ОРВИ пожаловались 13 376 жителей Кузбасса. В то же время это на 7,2% меньше, чем на...