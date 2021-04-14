В Осинниках росгвардейцы задержали подозреваемого, который ударил ножом горожанина

В Осинниках экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал рецидивиста, который причинил ножевое ранение 37-летнему знакомому в ходе распития спиртных напитков.

В вечернее время росгвардейцы получили сигнал о ножевом нападении в многоквартирный доме по улице Студенческая. За помощью к правоохранителям обратилась сожительница потерпевшего. При подъезде на указанный адрес стражи правопорядка обнаружили подозрительного мужчину, который пытался скрыться бегством, но был задержан. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 48-летний кузбассовец.

По предварительной информации, задержанный распивал спиртные напитки в гостях у потерпевшего. В ходе застолья у хозяина жилища и гостя возник конфликт, в результате которого подозреваемый несколько раз ударил ножом горожанина, после чего покинул жилище, но был задержан. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам органов внутренних дел. Пострадавший был госпитализирован бригадой медиков.

Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.