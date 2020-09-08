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В Осинниках росгвардейцы задержали разыскиваемого рецидивиста

    В дневное время в городе Осинники экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» с охраняемого супермаркета по улице Комсомольская.

    Работник магазина рассказала, что в торговом зале находится покупатель, который несколько часов назад похитил две бутылки спиртного. Похищенный товар злоумышленник пронес через кассовую зону, спрятав под одеждой. Когда злоумышленник снова пришел в магазин, сотрудники торговой точки нажали тревожную кнопку. При помощи системы видеонаблюдения росгвардейцы определили подозреваемого, после чего задержали неизвестного. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и уклонение от отбывания ограничения свободы, разыскиваемый 53-летний кузбассовец.

    Для дальнейшего разбирательства бойцы Росгвардии передали задержанного инициаторам розыска.

Происшествия
Осинники
kuzbassnews.ru
08/09/2020
Происшествия
Осинники
Новости Кузбасса

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