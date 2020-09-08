В Осинниках росгвардейцы задержали разыскиваемого рецидивиста

Крупный ТЦ в Кемерове отключил сушилки из-за несуществующих правил Кемеровчанин рассказал VSE42.Ru, что в одном из крупных ТЦ нельзя высушить руки из-за отключенных...

Власти Кузбасса запретят продавать алкоголь в честь Дня трезвости В пятницу, 11 сентября, кузбассовцы не смогут купить алкогольную продукцию. Такой запрет введен...

Кузбассовец стал фигурантом уголовного дела за сбор дикоросов По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,...