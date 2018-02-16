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В Осинниках уклонисту от службы в армии присудили штраф

21-летнему жителю Осинников,обвиняемому в уклонении от призыва на военную службу, присудили денежный штраф.

По версии следствия, в период весенней призывной кампании 2017 года молодой человек умышленно не являлся в отдел военного комиссариата для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Призывник неоднократно получал повестки, однако в военный комиссариат не являлся. 

Материалы  в отношении уклониста были направлены в следственные органы. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал полностью, пояснил, что не хочет тратить время на службу в армии.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа.

Общество
Осинники
kuzbassnews.ru
16/02/2018
Общество
Осинники
Новости Кузбасса

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