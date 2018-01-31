В Осинниках вручили подарки матерям, родившим детей в День рождения области

В Кузбассе 17-летний подросток сломал отцу ребра и стопу В Кемеровской области 17-летний подросток сломал отцу ребра и стопу.

В Кемерове на Кузнецком проспекте машина залетела под грузовик Авария произошла 30 января на Кузнецком проспекте рядом с домом №127/4. Здесь столкнулись...

Кузбассовец подделал полис ОСАГО и стал фигурантом уголовного дела В Ленинске-Кузнецком осудят 41-летнего мужчину, который подделал страховой полис ОСАГО.