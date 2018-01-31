В Осинниках вручили подарки матерям, родившим детей в День рождения области

31 января в родильном доме Осинников состоялось вручение памятных медальонов трем женщинам, ставшим мамами в юбилейный день рождения Кемеровской области (26 января).
Они получили подарки от Губернатора области Амана Тулеева и Главы Осинниковского городского округа Игоря Романова: по 10 тыс. рублей на ребенка, медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой», комплект новорожденного.
Фото: пресс-служба администрации Осинников
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