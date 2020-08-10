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В отдаленных поселках Таштагольского района установлены 190 солнечных электростанций

Завершается монтаж автономных солнечных систем генерации в труднодоступных поселках Горной Шории. К Международному дню коренных народов мира, который отмечался 9 августа, подрядчики смонтировали 190 солнечных электростанций в 31 поселке. Оставшиеся 38 комплектов в 7 населенных пунктах установят до конца августа.

Работы проводятся по региональной программе электрификации Таштагольского района. На ее реализацию в 2020 году выделены более 48,9 млн рублей из бюджета области и свыше 3,5 млн рублей из муниципального бюджета. Стоимость каждого комплекта — 250 тыс. рублей. Для жителей поселков солнечные панели и их установка бесплатны.

Комплект автономной солнечной электростанции включает 4 солнечные панели, которые закрепляются на металлической раме, инвертор и аккумуляторную батарею. Установка дает возможность круглосуточно потреблять до 3 кВт электроэнергии. Аккумулятор рассчитан на 10 лет работы, а солнечные панели прослужат около 25 лет.

Общество
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Таштагол
kuzbassnews.ru
10/08/2020
Общество
Топ
Таштагол

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