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В отдаленных территориях Кузбасса будут работать 5 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов

Передвижные комплексы предназначены для выездных приемов пациентов в малонаселенных и труднодоступных деревнях, где нет стационарных медпунктов.

Специально оборудованные машины поступили в Кузбасс в рамках региональной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

Стоимость каждой — более 5,7 миллиона рублей, средства выделены из федерального бюджета.

Здоровье
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kuzbassnews.ru
16/12/2020
Здоровье
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Новости Кузбасса

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