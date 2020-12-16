В отдаленных территориях Кузбасса будут работать 5 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов

Новокузнецкий мэр привился новосибирской вакциной от коронавируса Новосибирская вакцина создана на основе пептидных антигенов. Как рассказал главе Новокузнецка...

Плановое отключение водоснабжения состоится в Прокопьевске 15 декабря часть населения Прокопьевска временно останется без холодной воды.

У кузбассовца арестовали квартиру за совершенное ДТП Кемеровчанин, управляя своим автомобилем, нарушил правила дорожного движения. Его машина врезалась...