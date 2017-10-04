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В отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района открылся «Ветеранский дворик»

Здесь пожилые люди будут отдыхать, общаться, проводить мастер-классы и концертные программы.
Через деревянный мостик дорожка ведет к декоративному водоему, рядом проходит «тропа здоровья». Ветеранам особенно понравилась трансформация уютной беседки в небольшую сценическую площадку для выступлений артистов и художественной самодеятельности. Проект был осуществлен за счет средств, полученных учреждением за предоставление платных услуг.
Почётное право перерезать красную ленточку предоставили исполняющей обязанности директора центра Евгении Владимировне Богдановой и председателю Тяжинского районного Совета ветеранов Людмиле Стебайловой.
Перед собравшимися с приветственным словом выступила заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального района Марина Александровна Валик. Много теплых слов в адрес работников учреждения было сказано ветеранами социальной сферы, активистами ветеранского движения, получателями социальных услуг.
Воспитанники Тяжинской детской школы искусств № 31 порадовали ветеранов задорными частушками и игрой на народных инструментах. После фотографирования на память, в ветеранском дворике прошло первое чаепитие. Такие встречи пенсионеры решили проводить здесь регулярно, в течение всего года.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/10/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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