В отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района открылся «Ветеранский дворик»

Здесь пожилые люди будут отдыхать, общаться, проводить мастер-классы и концертные программы.

Через деревянный мостик дорожка ведет к декоративному водоему, рядом проходит «тропа здоровья». Ветеранам особенно понравилась трансформация уютной беседки в небольшую сценическую площадку для выступлений артистов и художественной самодеятельности. Проект был осуществлен за счет средств, полученных учреждением за предоставление платных услуг.

Почётное право перерезать красную ленточку предоставили исполняющей обязанности директора центра Евгении Владимировне Богдановой и председателю Тяжинского районного Совета ветеранов Людмиле Стебайловой.

Перед собравшимися с приветственным словом выступила заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального района Марина Александровна Валик. Много теплых слов в адрес работников учреждения было сказано ветеранами социальной сферы, активистами ветеранского движения, получателями социальных услуг.

Воспитанники Тяжинской детской школы искусств № 31 порадовали ветеранов задорными частушками и игрой на народных инструментах. После фотографирования на память, в ветеранском дворике прошло первое чаепитие. Такие встречи пенсионеры решили проводить здесь регулярно, в течение всего года.