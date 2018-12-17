В Отделении ПФР по Кемеровской области состоялась итоговая пресс-конференция

Ожидаемые расходы 2018 года на пенсионное обеспечение в регионе составят 160,1 млрд руб. Об этом сообщил на состоявшейся пресс-конференции заместитель управляющего Отделением ПФР по Кемеровской области Тарас Башкиров.

Эта сумма превысит прошлогодние показатели всего на 1 млрд рублей, поскольку именно в 2017 г. всем неработающим пенсионерам выплатили единовременно по 5000 руб., что в общей сложности составило 4,4 млрд рублей.

В 2019 г. расходы на пенсионное обеспечение планируются в пределах 165 млрд руб. за счет индексации страховой пенсии на 7,05% с 1 января 2019 г.

Для присутствующих на пресс-конференции представителей районных и региональных СМИ, общественных организаций заместитель управляющего ОПФР по Кемеровской области Ольга Фалалеева тезисно осветила основные изменения в пенсионном законодательстве, вступающие в силу с 01.01.2019 г. Ольга Ильинична подробно остановилась на сохранении пенсионных льгот отдельным категориям граждан, досрочном выходе на пенсию с учетом длительного страхового стажа, а также возможности раньше выйти на пенсию многодетным мамам.

Очень много вопросов у присутствующих возникло по порядку выплаты накопительной части пенсии людям, достигающим в 2019 г. возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно). Ольга Ильинична заверила, что никаких изменений для граждан по порядку выплат пенсионных накоплений новое законодательство не предусматривает. При наступлении указанного возраста люди, имеющие пенсионные накопления, могут без сомнений обращаться в ПФР или негосударственный пенсионный фонд, где находятся их накопления, и в зависимости от размера суммы им определят вид выплат.

Отдельно Тарас Башкиров рассказал о реализации федеральных проектов Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и Федерального реестра инвалидов, об интеграции систем и тех возможностях, которые они открывают гражданам для получения информации о положенных им мерах социальной поддержки. В перспективе данные ЕГИССО и ФРИ освободят россиян от необходимости предоставления в разные инстанции документов о предоставляемых им льготах: всю информацию ведомства будут получать из этих систем. Например, за последние месяцы 2018 г. 95% пенсий по инвалидности было назначено в Кузбассе по данным ФГИС ФРИ, и у людей, получивших или подтвердивших инвалидность, не запрашивали справки медико-санитарной экспертизы.

Затем руководители Отделения ответили на вопросы журналистов районных СМИ в режиме видеосвязи. Продолжили пресс-конференцию вопросы журналистов областных печатных и интернет-изданий.

В завершении пресс-конференции представители Пенсионного фонда РФ поблагодарили участников за внимание к пенсионным вопросам, простоту и доступность в изложении информации о деятельности ПФР для жителей Кузбасса и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.