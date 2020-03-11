В Отделении ПФР по Кемеровской области состоялась пресс-конференция на тему перевода трудовой книжки в электронный формат

Первые итоги цифрового сбора данных о трудовой деятельности в Кузбассе озвучил на пресс-конференции заместитель управляющего Отделением ПФР по Кемеровской области Тарас Башкиров. Так, 91% работодателей предпочли представить сведения о кадровых событиях января в электронном виде.

Тарас Валентинович уточнил, что такими событиями могли стать прием или увольнение работника, перевод на другую должность, переименование организации, а также выбор способа ведения трудовой книжки. Так, в феврале 2020 г. сведения о кадровых событиях подали 10386 работодателей на 69226 жителей Кузбасса. Были среди работников те, кто уже определился с будущим своей трудовой книжки: 22875 (87%) написали заявление о продолжении внесения сведений в бумажную трудовую, а 3252 (13%) заявили о переходе на электронный вариант.

- Выбор в пользу того или иного варианта трудовой книжки работник может делать добровольно, в течение всего 2020 года, спешить не нужно. Кроме того, мы видим, что почти из 23 тысяч человек, сделавших в январе выбор в пользу бумажной трудовой книжки, 610 затем подали заявление о переходе на электронный вариант. То есть люди получают информацию, анализируют ее и принимают то или иное решение. Увеличивается вовлеченность граждан в этот процесс, - отметил в своем выступлении Тарас Башкиров.

О решении задачи вовлеченности сотрудников в процесс цифровизации рассказал начальник управления по работе с персоналом АО «УК «Кузбассразрезуголь» Игорь Мороз. Параллельно работе по изменению внутренних нормативных актов в 2019 г. на предприятиях проходили обучающие семинары для работников кадровых служб, создавались памятки об алгоритме перехода, в корпоративной газете велась широкая разъяснительная кампания для сотрудников. «Молодёжь благосклонно относится к электронному варианту трудовой книжки, больше вопросов возникает у старшего поколения. Здесь потребуется время на объяснение сути нововведений, демонстрацию удобства и доступности цифровой формы», - поделился итогами проведенной работы Игорь Николаевич.

- Для нас новый отчет СЗВ-ТД стал своеобразной проверкой в связи с нашим переходом на новую корпоративную программу кадрового учета, рассказывает начальник управления по персоналу Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Ольга Чемеринская, - Формирование отчета в ПФР позволило выявить ошибки, например, в наименовании должностей, связанных с вредным производством.

Представители предприятий особо подчеркнули свою уведомительную роль в работе с персоналом. Выбор в пользу той или иной формы ведения трудовой книжки будет делать сам работник. Если, получив уведомление от работодателя, он до 31 декабря 2020 г. не напишет заявление с указанием варианта, то с 2021 г. его трудовую книжку работодатель по-прежнему будет вести в бумажном виде. При этом для приверженцев традиционной формы трудовой книжки сохранится возможность перехода на электронный вариант и после 2020 года.