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В Отделении ПФР создана Комиссия по совершенствованию качества предоставления госуслуг и клиентского обслуживания

В Отделении ПФР по Кемеровской области - Кузбассу состоялось первое заседание Комиссии по совершенствованию качества предоставления государственных услуг и клиентского обслуживания.

Помимо представителей Отделения в состав Комиссии вошли: министр социальной защиты населения Кузбасса Елена Федюнина, руководитель аппарата Общественной палаты Кемеровской области - Кузбасса Марина Михайлец, уполномоченный по правам человека в Кемеровской области - Кузбассе Зоя Волошина, руководитель Регионального центра финансовой грамотности Кузбасса Ольга Сычева-Передеро, председатель Кемеровской региональной организации ветеранов Нина Неворотова, заведующая отделом социально-правовой работы и охраны труда Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Инга Шишко.

Управляющий Отделением Вадим Трепаков поприветствовал членов Комиссии, и напомнил, что целью ее создания является повышение качества предоставляемых государственных услуг в ПФР, их доступность для жителей Кузбасса.

На заседании рассматривались конкретные случаи обращений по качеству работы клиентских служб, ход работы по организации выплат детям от 8 до 17 лет.

В начале июня было заключено соглашение между уполномоченным по правам ребенка в Кузбассе Валентиной Богатенко и Отделением ПФР по Кемеровской области - Кузбассу. Оно направлено на обеспечение социальной защиты детей, их правового просвещения.

По итогам заседания Комиссии были намечены основные цели и задачи совместной работы, направленные на улучшение качества обслуживания граждан Пенсионным фондом нашего региона.

Участники Комиссии выразили готовность содействовать работе ПФР, а также направлять свои предложения для повышения качества обслуживания граждан. Все поступившие предложения Комиссии будут учитываться Отделением ПФР при развитии системы услуг.

Общество
kuzbassnews.ru
23/06/2022
Общество
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