В отношении Кемеровского НИИСХ – филиала СФНЦА РАН проведен профилактический визит в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений

23 марта 2023 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на территории Кемеровской области в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений в режиме видео-конференц-связи проведен профилактический визит в отношении Кемеровского НИИСХ – филиала СФНЦА РАН, который ведёт большую работу по селекции и производству семян зерновых, зернобобовых культур, а также картофеля.

Сельхозтоваропроизводитель проинформирован об обязательных требованиях законодательства, предъявляемых к его деятельности и к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска.

При проведении профилактического визита было проведено консультирование по вопросам порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений.