В отношении командира пожарного звена, тушившего "Зимнюю вишню", возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ в отношении командира пожарного звена в Кемерове возбудил уголовное дело о халатности.
По данным следствия, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 при тушении пожара в торговом центре "Зимняя вишня", неверно выбрал кратчайший путь к кинозалу, в котором находилось большое количество людей.
Уже внутри горящего здания, один из сотрудников доложил командиру газодымозащитного звена о нахождении на четвертом этаже в кинозале № 2 большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у западного входа , где находились подарные, лестничный марш как на кратчайший путь к кинозалу.
Однако информация не была использована: командир направил звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу в юго-восточной части здания и сотрудники противопожарной службы утратили время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место.
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