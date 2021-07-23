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В оздоровительном лагере на базе Яйской СШ № 2 отдыхают 38 детей

Педагоги организовали в лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко» интересные мероприятия, такие как экологический праздник «В царстве Берендея».
«День юного регулировщика» посвятили правилам дорожного движения. Сотрудник ГИБДД Максим Геннадьевич Зайцев познакомил детей с правилами дорожного движения. Также был показан фильм «Будь внимателен на дорогах». В отрядах воспитатели провели конкурс рисунков на тему «ПДД».
В «День здоровья» для ребятишек организовали посещение бассейна в городе Анжеро-Судженск.

Образование
Анжеро-Судженск
Яя
kuzbassnews.ru
23/07/2021
Образование
Анжеро-Судженск
Яя

Новости Кузбасса

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