В оздоровительном лагере на базе Яйской СШ № 2 отдыхают 38 детей

Прокуратура Кузбасса занялась проверкой воды в Новокузнецке По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на...

Кузбасские власти отменили запрет Тулеева В ближайшее время в Кемерове уже начнут возводить несколько 24-этажек, они появятся на Притомском...

Новая особо охраняемая природная зона на 200 тысяч гектаров появилась в Кузбассе Кузбасские власти презентовали новый заказник, который стал самой большой особо охраняемой...