В оздоровительном лагере на базе Яйской СШ № 2 отдыхают 38 детей

Педагоги организовали в лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко» интересные мероприятия, такие как экологический праздник «В царстве Берендея».
«День юного регулировщика» посвятили правилам дорожного движения. Сотрудник ГИБДД Максим Геннадьевич Зайцев познакомил детей с правилами дорожного движения. Также был показан фильм «Будь внимателен на дорогах». В отрядах воспитатели провели конкурс рисунков на тему «ПДД».
В «День здоровья» для ребятишек организовали посещение бассейна в городе Анжеро-Судженск.
23/07/2021
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