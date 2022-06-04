В оздоровительном лагере «Олимпиец» Тяжинского округа открылась первая смена

Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин поздравили ребят с началом летних каникул.

Первая смена в загородном оздоровительном лагере организована для юнармейцев из Итатской, Тисульской, Новосточной, Ступишинской, Новопокровской и Тяжинских 1, 2, 3 школ.

За пять дней ребята пройдут испытания спартакиады «Отчизны верные сыны». По итогам состязаний будет определена команда-победитель, которой будет вручен переходящий кубок и денежная премия.