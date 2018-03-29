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В ожидании паводка в Калтане застрахованы 6 социальных объектов и 228 жилых домов

В Калтанском городском округе определены три района вероятного затопления в период весеннего паводка. Это часть территорий поселков Малиновка, Шушталеп и Малышев Лог (правый берег). В зону подтопления попадают 1007 жилых домов, в которых проживает 2707 человек, и социальные объекты: три котельных, КДЦ «Сюрприз», детский сад № 10, дамба вдоль улицы Б. Хмельницкого. Социальные объекты застрахованы на 100%, а вот жители не охотно принимают участие в добровольном страховании личного имущества. Этот показатель сегодня составляет 228 домов, из которых 151- жилой дом льготной категории граждан, страхование которых проходит за счет областного бюджета. Работа с населением еще продолжается, страхование от паводка продлится по 30 марта. 

Для минимизации ущерба от возможного затопления части территории городского округа подготовлены формирования, в состав которых вошли 326 человек, 65 единиц автомобильной и  4 единицы инженерной техники, 9 единиц плавсредств. Уже проведена распиловка льда в районе водозабора ЮК ГРЭС, признано удовлетворительным состояние гидротехнических сооружений станции. В течение трех дней ведутся тактико-специальные учения по вывозу снега с подтопляемой территории поселка Малышев Лог.

30 марта состоится строевой смотр сил и средств, привлекаемых к проведению аварийно-спасательных работ, а с 1 апреля контроль за уровнем воды в реке Кондома будет осуществляться уже по четырем гидрологическим постам: п. Малиновка (видеонаблюдение), насосная станция ЮК ГРЭС, водозабор №1, п. Малышев Лог (видеонаблюдение).

На территории округа определены 14 пунктов временного размещения населения, места размещения домашних животных (разрез Калтанский, разрез АО «Кузнецкинвестстрой») и транспортных средств (разрез Калтанский и  спец. стоянка МБУ «Автотранспорт КГО»). Созданы товарные запасы, резерв лекарственных средств и предметов медицинского назначения.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
29/03/2018
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

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