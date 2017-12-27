Новости Кузбасса

В Новосафоновской школе обучаются не только местные дети, но и дети из трех других поселков: Новостройка, Смышляево, Свободный. В целом в учреждении учатся 335 школьника, из них 162 - в начальных классах.

В новом блоке будут обучаться дети начальных классов. Раньше начальная школа размещалась в здании бывшего интерната. Теперь каждый кабинет оснащен эргономичной мебелью, интерактивными комплексами, зоной отдыха для школьников с лего-конструкторами и настольными играми. В холлах обустроены зоны для занятий по интересам. На первом этаже оборудована зона для игры в шахматы и настольный футбол, выставочные стенды для творческих работ учащихся. На втором этаже расположена художественная мастерская и уголок родного края.

Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.