В Парке культуры и отдыха поселка Тяжинский открылся обновленный клуб

Федеральный партийный проект «Единой России» «Культура малой родины» по направлению «Местный дом культуры» дал возможность улучшить материально-техническую базу учреждения. Было закуплено современное световое и звуковое оборудование, кресла для зрительного зала, одежда сцены, музыкальные инструменты и оргтехника, мультимедийное оборудование, приобретены сценические костюмы. Из федерального бюджета на ремонт и обновление клуба было выделено 2,28 млн рублей, 468 тыс. рублей – из бюджета Кемеровской области, 100 тысяч рублей – средства местного бюджета.

На мероприятии выступили заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова, главный специалист по проектной деятельности Кузбасского регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Ивановна Суглобова, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин.

За личный вклад в реализацию мероприятий партийного проекта «Культура малой родины» благодарственными письмами партии «Единая Россия» были награждены творческие работники клуба Парка культуры и отдыха Сергей Александрович Каплунов и Александр Александрович Панкратов. Затем выступили коллективы художественной самодеятельности: хореографический ансамбль «Горошины», эстрадная студия «Лучики», вокально-инструментальная группа «ReVerS». Свое творчество зрителям подарили солисты Галина Лукьянчикова, Полина Азарова, Наталья Шумилова и Ольга Каплунова. Зажигательное «Попурри» исполнили Софья Кочетыгова и Михаил Исайчиков. Впервые на сцене в роли балерины выступала Снежана Кокрятская. О Кузбассе рассказали участники театральной студии «Юные таланты». В фойе клуба была развернута выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и фотовыставка, а также документы и фотографии, рассказывающие о достижениях творческих коллективов клуба.

Клуб Парка культуры и отдыха поселка Тяжинский был основан в 1996 году. Сегодня здесь работают 20 клубных формирований, которые посещают более 230 участников, из них 138 детей.