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В Пенсионный фонд из дома

ОПФР по Кемеровской области напоминает кузбассовцам, что в личном кабинете на сайте ПФР можно получить 59 услуг в электронном виде. И для этого не нужно идти в клиентскую службу.

Так, в 2019 году 86191 житель Кузбасса обратился за назначением и доставкой пенсии, используя электронный сервис ПФР и 6067 человек - за получением сертификата на материнский (семейный) капитал.

Сервисы электронного кабинета ПФР охватывают практически все направления деятельности Фонда и предоставляемые им выплаты. Пользоваться кабинетом могут и пенсионеры, и те, кому до пенсии еще далеко. Для получения большинства электронных услуг необходима подтвержденная регистрация на сайте Госуслуг. Те, у кого ее нет, могут прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда и пройти соответствующую регистрацию.

Минуя регистрацию с помощью электронных сервисов, вы можете: записаться на прием в ПФР, заказать справки и документы, направить обращение, задать вопрос онлайн, найти клиентскую службу, сформировать платежный документ и рассчитать свою будущую пенсию при помощи пенсионного калькулятора.

Удобство и простота использования – основные принципы работы электронных сервисов ПФР. Те же, кому необходима личная консультация, могут воспользоваться предварительной записью на прием.

Общество
kuzbassnews.ru
18/03/2020
Общество
Новости Кузбасса

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