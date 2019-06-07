В первой трети среди начинающих

Подведены итоги IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который проходил с 4 по 6 июня в г. Кирове. Представительница Кузбасса, Надежда Баженова заняла 22-место среди 71 начинающего пользователя IT-технологий старшего возраста в финале.

Победителями крупнейшего в России и в мире компьютерного соревнования среди старшего поколения стали Закирова Салия Ахмаровна (Удмуртская Республика), Сергеева Ольга Владимировна (Московская область). В командном первенстве победила Кировская область.

Участие в финале приняли 141 человек. В зависимости от уровня владения компьютерными навыками финалисты боролись за награды в личном первенстве в категориях "начинающие" (71 чел.) и "уверенные" (70 чел.) пользователи IT-технологий, а также за командное место в общероссийском зачете.

Первый тур киберспортсмены прошли заочно, подготовив домашнее задание - презентацию "Ай да Пушкин!", посвященную 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

В очном турнире пенсионеры выполнили задания на портале и в приложении Пенсионного фонда России, в поисковой системе «Яндекс» (по безопасности в сети Интернет), соревновались в умении использования смартфонов.

Надежда Баженова – победитель V регионального конкурса в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения Кемеровской области по компьютерному многоборью среди пенсионеров, которых проходил 2 апреля в г. Кемерово. Чемпионат в Кузбассе состоялся в рамках Государственной программы «Активное долголетие». Его организаторы - Департамент социальной защиты населения Кемеровской области и Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком».