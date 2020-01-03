Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В первый день нового года в Кузбассе появились на свет 25 мальчиков и 20 девочек

По данным областного департамента охраны здоровья населения, из 45 новорожденных в Новый год родилось две двойни: в Кемерово и Новокузнецке. Больше всего детей в праздничный день появилось в областном центре — 14, в том числе 6 в Областном перинатальном центре имени Решетовой (из них одна двойня). Следом за лидером идет Новокузнецк, где появилось 10 новорожденных (среди них одна двойня). В Прокопьевске, Междуреченске и Киселевске — по 3 малыша, в Гурьевске — 2. 

Все женщины, родившие в Новый год, получат в рамках акции «Родился ребенок» по 10 тыс. рублей и памятный медальон. Акция проходит с 2000 года: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Общество
Топ
Гурьевск
Кемерово
Киселевск
Междуреченск
Новокузнецк
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
03/01/2020
Общество
Топ
Гурьевск
Кемерово
Киселевск
Междуреченск
Новокузнецк
Прокопьевск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Илья Середюк рассказал, как убирают город после ночного снегопада
В Кемерове на уборку последствий ночного снегопада вышли более 100 единиц спецтехники. Об этом...
В Кузбассе в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
Как итог все пассажиры и водитель иномарки погибли, пассажир грузовика получил травмы различной...
Кузбассовец погиб из-за непотушенной сигареты
На место прибыли пожарные подразделения, и в 18:15 огонь был потушен. Как сообщает...
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
ФСИН отреагировала на публикации СМИ об избиениях заключенных в изоляторе Кемеровской области. Как...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus