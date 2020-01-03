В первый день нового года в Кузбассе появились на свет 25 мальчиков и 20 девочек

По данным областного департамента охраны здоровья населения, из 45 новорожденных в Новый год родилось две двойни: в Кемерово и Новокузнецке. Больше всего детей в праздничный день появилось в областном центре — 14, в том числе 6 в Областном перинатальном центре имени Решетовой (из них одна двойня). Следом за лидером идет Новокузнецк, где появилось 10 новорожденных (среди них одна двойня). В Прокопьевске, Междуреченске и Киселевске — по 3 малыша, в Гурьевске — 2.



Все женщины, родившие в Новый год, получат в рамках акции «Родился ребенок» по 10 тыс. рублей и памятный медальон. Акция проходит с 2000 года: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей.

Фото: пресс-служба АКО