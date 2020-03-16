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В ПФР пришли мамы первенцев

Территориальные органы ПФР по Кемеровской области приняли 23 заявления на получение материнского капитала от семей, в которых с начала 2020 г. появился первенец. От мам, родивших второго малыша в январе и феврале этого года, в регионе принято 501 заявление на получение сертификата.

Со вступлением в силу федерального закона*, направленного на расширение мер поддержки семьям с детьми, право на материнский капитал в размере 466 617 рублей получили семьи, в которых первый ребенок рожден или усыновлен с 1 января 2020 года.

Материнский капитал на второго ребенка, рожденного в 2020 году, увеличен на 150 тыс. рублей и составляет 616 617 рублей. Та же сумма положена семье, которая не обладала правом на материнский капитал, за третьего или любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года.

С середины апреля Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче: после рождения ребенка сертификат на материнский капитал будет оформлен автоматически. Сведения о появлении ребенка будут автоматически поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные об оформлении сертификата будут направляться в личный кабинет матери на сайте Пенсионного фонда или на портале Госуслуг.

Для беззаявительного оформления сертификата МСК будущей маме необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете гражданина» на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru/ или на портале Госуслуг http://www.gosuslugi.ru/.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении может представить только сам приемный родитель.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.

*Федеральный закон № 35-ФЗ от 01.03.2020 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала».

Общество
kuzbassnews.ru
16/03/2020
Общество
Новости Кузбасса

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