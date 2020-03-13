В ПФР за практикой

Необычный урок математики прошел у студентов 2 курса ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии Александровны»: вместе с представителем Управления ПФР в г. Мариинске Кемеровской области они рассчитывали… пенсию.

Целью занятия было сформировать у студентов представления о системе пенсионного обеспечения как важнейшей части социального страхования. «Ребята обучаются по специальности «Право и организация социального обеспечения», поэтому занятие помогло закрепить теоретические знания, усвоенные в процессе обучения и получить практические навыки», - рассказывает заместитель начальника Управления Ольга Генрих.

Сначала Ольга Алексеевна познакомила студентов с изменениями в пенсионном законодательстве, с порядком рассмотрения заявлений о назначении пенсии. Самой интересной и сложной для них стала задача о расчете размера страховой пенсии. Данные для нее придумали сами студенты. Сначала рассчитали страховую пенсию по старости мужчине 15.08.1959 года рождения, имеющему 40 лет страхового стажа, в том числе 2 года службы в Советской Армии по призыву, продолжающему работать, со среднемесячным заработком 20-25 тыс.руб. А затем рассмотрели варианты расчета размера пенсии, когда «иные периоды», к которым относится период службы по призыву, периоды ухода за детьми до 1,5 лет, периоды ухода за нетрудоспособными гражданами (ч.12 ст. 15 закона № 400-ФЗ), учтены в баллах. Также Ольга Алексеевна показала, как будет меняться размер пенсии при наличии нетрудоспособных членов семьи, по достижении 80-летнего возраста, при наличии 1 группы инвалидности.

Такие практические занятия со студентами проводятся ежегодно. В марте для них пройдет серия лекций по вопросам организации персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования, правового регулирования государственного пенсионного и социального обеспечения.

Для закрепления знаний, полученных на занятии, студенты получили учебник «Все о будущей пенсии», а также памятки, подготовленные для учебных целей.