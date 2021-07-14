В пгт Ижморский прошёл велопробег

В Кузбассе возбуждено уголовное дело из-за поставок поддельных продуктов в школы и детсады По результатам расследуется уголовное дело о мошенничестве. Об этом накануне сообщили в пресс-...

Мэрия Кемерова рассказала о невозможности установки понтонного моста через Томь Житель Кемерова поинтересовался, когда установят понтонный мост через Томь к Кемеровскому острову....

Смертность почти в два раза превысила рождаемость в Кузбассе в 2021 году Кемеровостат опубликовал данные о демографической обстановке в Кузбассе: за первые пять месяцев...