В пгт Ижморский прошёл велопробег

Он вошёл в череду мероприятий, приуроченных к юбилейной дате региона.
В спортивном мероприятии приняли участие более 60 велосипедистов: любители велоспорта, воспитанники детско-юношеской спортивной школы, работники администрации округа и образования, волонтёры.
Фото: пресс-служба администрации Ижморского муниципального района
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