В подразделениях лицензионно-разрешительной работы изменен порядок приема граждан

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Кузбасса в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу остановлен личный прием граждан.
Для защиты и сохранения здоровья жителей и сотрудников все заявления на оказание госуслуг в сфере оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности принимаются исключительно в электронном виде через Портал государственных услуг Российской Федерации. При оформлении заявления на сайте Госуслуг на оплату госпошлины действует скидка — 30%.
Кроме того, граждане могут задать интересующий вопрос в сфере оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности по телефонам отделов лицензионно-разрешительной работы по месту жительства.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Суд в Новокузнецке признал экс-сотрудницу отделения крупного федерального банка в мошенничестве с...
|
Ранее сообщалось, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в...
|
Губернатор рассказал о порядке закрытия. На предприятия, не прекратившее работу, приезжают...
|
В предстоящие выходные дни сотрудники ГИБДД проведут в районах мероприятия по сплошной проверке...