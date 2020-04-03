В подразделениях лицензионно-разрешительной работы изменен порядок приема граждан

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Кузбасса в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу остановлен личный прием граждан.

Для защиты и сохранения здоровья жителей и сотрудников все заявления на оказание госуслуг в сфере оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности принимаются исключительно в электронном виде через Портал государственных услуг Российской Федерации. При оформлении заявления на сайте Госуслуг на оплату госпошлины действует скидка — 30%.

Кроме того, граждане могут задать интересующий вопрос в сфере оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности по телефонам отделов лицензионно-разрешительной работы по месту жительства.