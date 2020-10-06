В поликлинике Междуреченска появился офтальмолог высшей категории

Специалист усилил кадровый состав Междуреченской детской поликлиники. Также в учреждение поступила современная медицинская техника. Теперь местные жители смогут бесплатно лечить болезни органов зрения в родном городе.

Кроме того, от муниципалитета предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей при устройстве на работу и компенсация оплаты съемного жилья врача в течение 3 лет (не более 10 тысяч рублей в месяц). Если же специалист планирует приобрести в городе квартиру или дом, он может получить выплату в размере 500 тысяч рублей.



Ранее жители Междуреченска в течение трех лет были вынуждены ездить на прием к офтальмологу в другие города Кузбасса, так как местный специалист оказывал только экстренную помощь. Теперь их будет лечить офтальмолог высшей категории Альберт Чанкаев, приехавший из Республики Адыгея.

Также для поликлиники были закуплены два офтальмоскопа для проведения непрямой диагностики глазного дна и роговицы глаза. Портативный дистанционный аппарат позволяет обнаружить заболевания органов зрения на ранней стадии.