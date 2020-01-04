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В полтора раза больше коммунальщиков и техники вышло на улицы Кузбасса из-за прошедшего снегопада

Как сообщили в областном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса, утром 3 января работают более 2 тыс. дворников и механизаторов, 1,6 тыс. единиц техники, в том числе 65 единиц привлечены муниципалитетами с предприятий.

В том числе сегодня задействованы почти 500 комбинированных дорожных машин-пескоразбрасывателей, 400 тракторов, свыше 260 погрузчиков и самосвалов, 150 автогрейдеров. Также на дороги вышли шнекороторы, бульдозеры, погрузчики, самосвалы.

Покрытие на трассах местами заснеженное, и дорожники очищают и обрабатывают накат. Запас противогололедных материалов составляет по области: 41,1 тыс. кубометров фрикционных материалов, 5,9 тыс. тонн технической соли.

За сутки с дорог и дворов по области вывезли более 6 тыс. кубометров снега, а с начала установления снежного покрова (конца октября) - свыше 1,1 млн кубометров.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Общество
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kuzbassnews.ru
04/01/2020
Общество
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