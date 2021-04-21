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В Полысаеве проходит чемпионат профмастерства среди дошкольников

В соревнованиях «ПрофиДети» принимают участие ребята 6-7 лет. Чемпионат проходит по шести компетенциям: «Медицинский и социальный уход», «Ресторанный сервис», «Спасательные работы», «Хлебопечение», «Парикмахерское искусство», «Правоохранительная деятельность (полицейский)».

«Важно помочь ребенку как можно раньше определиться с выбором профессии. Поэтому в новых и капитально ремонтируемых детсадах обязательно создаются профильные группы, где ребята узнают об особенностях разных специальностей. И если школьники и студенты могут продемонстрировать навыки на чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills), то для малышей Полысаева решили провести его аналог — «ПрофиДети», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

От каждой дошкольной образовательной организации города участвуют четыре человека: два мальчика и две девочки. Дети выполняют задания в локациях, соответствующих разным профессиям. Оцениваются время и качество, теоретические знания, навыки и умения.

В компетенции «Медицинский и социальный уход» воспитанники показывают знание медицинских инструментов, выполняют раскладку лекарственных препаратов для пациентов в нужные ячейки и демонстрируют, как накладывать повязку на рану. В компетенции «Ресторанный сервис» ребята определяют специи, фигурно складывают салфетки и сервируют стол.

В ходе соревнований на локации «Спасательные работы» ребята должны рассказать о профессии пожарного, выбрать и надеть нужную экипировку, а также спасти плюшевого котенка — подняться по шведской стенке до пострадавшего и эвакуировать его.

В компетенции «Хлебопечение» дошколята выбирают инвентарь, который необходим пекарю на рабочем месте, демонстрируют знание правильного ношения спецодежды и умение лепить изделия из соленого теста.

В компетенции «Парикмахерское искусство» — демонстрируют знания о профессии парикмахера, инструментах, оборудовании и приспособлениях для работы, создают фантазийную прическу куклам.

На локации «Правоохранительная деятельность» ребята собираются для выполнения служебных задач полицейского, показывают строевую подготовку, стреляют из игрушечного пистолета.

Эксперты оценивают участие воспитанников и фиксируют результаты. По итогам чемпионата детей, показавших лучшие результаты по каждой компетенции, наградят дипломами.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Образование
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Полысаево
kuzbassnews.ru
21/04/2021
Образование
Топ
Полысаево

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