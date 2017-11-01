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В Полысаево на благоустройство направили 11,5 мил рублей

В Полысаеве на развитие городской среды из бюджета всех уровней направлено 11,5 млн рублей.

На эти средства завершено благоустройство популярного места отдыха – Сквера  молодожёнов (на снимке), а также отремонтирована расположенная рядом дворовая территория. Сквер молодожёнов длиной 210 м и шириной 51 м находится рядом с ЗАГСом в густонаселенном районе, где проживает большое количество молодых семей.

Парковую зону разбили на месте пустыря в 2008 году, когда Полысаево стал столицей областного Дня шахтера. Обустройство зоны отдыха шло все эти годы. Сквер украшают фонтан с гранитными чашами в виде сердец, с обручальными кольцами, а также скамья примирения, часовня Петра и Февронии Муромских.

Весомый вклад в строительство сквера внесли сами жители Полысаева. В этом году в рамках приоритетного проекта в общественном пространстве реконструировали чашу фонтана, на входе в сквер установили скульптурную композицию молодоженов. На неделе завершится установка ротонды около ЗАГСа.

Общество
Топ
Полысаево
kuzbassnews.ru
01/11/2017
Общество
Топ
Полысаево
Новости Кузбасса

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