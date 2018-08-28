В Полысаево отметили День шахтера и День города

В Полысаевском городском округе 25 августа 2018 года прошли праздничные мероприятия в честь главного Кузбасского праздника Дня Шахтера, а также Дня города.

Начались праздничные мероприятия в парке имени И. И. Горовца в 12.00 с конкурсно - игровой программы, где аниматоры развлекатели всех гостей и среди которых разыгрывались памятные призы.

В это же время начала работать выставка работ мастеров декоративно прикладного искусства, на которой были представлены различные виды творчества: вязание, мыловарение, канзаши, вязанные игрушки, скрапбукинг и имбирные пряники. Каждый желающий мог приобрести понравившиеся изделия и порадовать родных и близких подарками.

В 13.00 в МАУК «ДК «Полысаевец» для горожан был подготовлен праздничный концерт «Люди важной профессии».

В 15:00 в парке имени Горовца прошел литературно - игровой праздник «Шахтёрский марафон». Для гостей мероприятия были подготовлены развлечения: литературная викторина «Угадай произведение», спортивно – интеллектуальная игра «Руда не дается без труда», игровые программы и еще много различных конкурсов. Для любителей чтения прошла акция Буккроссинг «Подвешенная книга».

Вместе с шахтерским марафоном началась концертная программа «Город горняков!» - этот праздничный концерт в честь одной из самых тяжёлых и опасных профессий – профессии шахтёра. Лучшие коллективы Дворца культуры «Родина» при участии духового оркестра «Мелодия» поздравили горожан с праздником и подарили им свое творчество.

В 16.30 начался праздничный сольный концерт Народного самодеятельного коллектива, ансамбля сценического фольклора «Любавушки» - «Для тебя гармонь терзаю!».

Продолжились праздничные мероприятия на стадионе имени А. Н. Абрамова. В 19.00 для жителей и гостей города выступили звезды российской эстрады – группа «Фабрика», «Песняры», «Инь-Ян».

В 20.00 в МБУК «ДК «Родина» прошла бесплатная демонстрация отечественных фильмов. Показ организован в рамках всероссийской акции «Ночь кино», приуроченной к празднованию Дня российского кино. В 20:00 зрители посмотрели на большом экране киноленты «Танки», «Рубеж» и «Последний богатырь». Отметим, что эти фильмы были выбраны зрителями в ходе интернет-голосования. Организаторами «Ночи кино» на федеральном уровне стали Министерство культуры РФ и Фонд кино.

Празднование Дня шахтёра в Полысаево завершилось в 22.00 праздничным салютом, сотни полысаевцев пришли посмотреть на фейерверк. Красочное шоу длилось около десяти минут.