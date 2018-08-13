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В Полысаево продолжаются музыкальные встречи на свежем воздухе

В Полысаево продолжаются музыкальные встречи на свежем воздухе. Так 11 августа 2018 года в 12.00 в парке имени И. И. Горовца снова состоялся концерт духового оркестра «Мелодия».

На этот раз юные музыканты оркестра порадовали жителей и гостей города эстрадными композициями современных авторов, песнями прошлых лет, популярными мелодиями из кинофильмов.

Также все желающие смогли подробней познакомиться с духовыми инструментами и даже попробовать себя в роли музыканта.

Кульминацией мероприятия был мастер – класс по танцам, где горожане учились танцевать танго.

На выступлении присутствовало около 100 зрителей.

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
13/08/2018
Культура
Полысаево
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