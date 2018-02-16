Новости Кузбасса

15 февраля 2018 года в Полысаевском городском округе в Сквере Памяти возле Дворца культуры «Родина» прошел митинг, посвящённый 29-летию вывода советских войск из Афганистана.
В мероприятии приняли участие: Глава Полысаевского городского округа Валерий Павлович Зыков, председатель Совета народных депутатов Скопинцев Анатолий Александрович, воины-афганцы, обучающиеся образовательных учреждений города, представители духовенства.
Совместно с благочинным церквей второго Ленинск-Кузнецкого округа иереем Аркадием Раховым, представителем церкви иконы Божией Матери гости мероприятия почтили минутой молчания погибших воинов-участников локальных военных конфликтов.
По традиции участники митинга возложили цветы к часовне Покрова Божьей Матери.
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