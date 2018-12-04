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В Полысаево прошли мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов

В календаре знаменательных дней в нашей стране есть одна очень важная дата - это настоящий день добра, любви и милосердия, и посвящен он тем людям, кто ограничен физически, но безграничен своей душой. Так ежегодно 3 декабря во всем мире отмечают Международный День инвалидов – это мероприятие, направленное на привлечение внимания к интеграции инвалидов в жизнь общества. Проведение Дня инвалидов направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия.

В Полысаевском городском округе прошли мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов:

- 29 ноября в 13:00 в Доме культуры «Полысаевец»:  встреча с уникальной кузбасской писательницей Татьяной Маркиновой. Она не просто писательница и поэтесса, но и спортсменка - в параолимпийском виде спорта бочча добилась высоких результатов, является номинантом национальной литературной премии «Писатель года 2014г.» и удостоена медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени. Встреча с обучающимися школы № 17 и детьми с ограниченными возможностями здоровья из школы-интерната № 23 началась со знакомства с поэтессой. Татьяна познакомила ребят со своим творчеством, прочитав стихи собственного сочинения и сказку о добре под названием «Спасибо, Вам», а также отрывок из книги о своем дедушке ветеране Великой Отечественной войны;

- 30 ноября в 15:00 в детской школе искусств № 54 был организован концерт «Вместе веселей» на мероприятие были приглашены обучающиеся школ города и школы-интерната № 23. Ребятам рассказали о народных музыкальных инструментах, а дети из музыкального отделения продемонстрировали их звучание. Организаторы мероприятия постарались сделать эту встречу по настоящему доброй и позитивной. По окончанию мероприятия зрители и участники сделали общую фотографию на память.

В минувшие выходные творческие коллективы клубных учреждений  исполнили свои самые яркие номера для всех гостей. В этот день хореографические коллективы представили различные постановки, а солисты и группы вокально-эстрадных студий исполнили вокальные компазиции. Каждый участник концерта внес частичку своего неравнодушия и доброго сердца;

- 3 декабря библиотекари и волонтеры города провели акцию «Люди вокруг нас», они вышли на улицы, раздавая буклеты и закладки для книг с призывом не оставаться равнодушными к инвалидам. Мероприятие проведено с целью напомнить о внимании, милосердии и заботе к  людям с ограниченными возможностями здоровья, а также привлечь внимание окружающих к их проблемам, сформировать отношение к ним как к равным.

Общество
Полысаево
kuzbassnews.ru
04/12/2018
Общество
Полысаево
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