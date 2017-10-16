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В Полысаево женщина пострадала от гелиевых шаров

10 октября 29-летняя жительница Полысаево получила ожоги рук и лица в результате  разрыва гелиевых шаров.

Днем ранее, 9 октября женщина  заказала 30 шаров, чтобы поздравить дочь с днем рождения. Когда  шары  привезли, хозяйка спрятала их на веранде. Утром  она занесла шары  в комнату ребенка, а сама  пошла за тортом. Когда она вернулась в комнату с угощением, на котором были зажжены свечи,  раздался хлопок –  шары  разорвались и воспламенились. Женщина вызвала сотрудников МЧС  и «скорую помощь». Ее госпитализировали, оказали медицинскую помощь. В   настоящее время она находится дома.  Ребенок не пострадал.

Следствием установлен  предприниматель, у которого женщина приобрела шары. В рамках доследственной  проверки будет установлено,  соответствует ли его деятельность требованиям безопасности.

Происшествия
Полысаево
kuzbassnews.ru
16/10/2017
Происшествия
Полысаево
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Новости Кузбасса

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