В Полысаево женщина пострадала от гелиевых шаров

10 октября 29-летняя жительница Полысаево получила ожоги рук и лица в результате разрыва гелиевых шаров.
Днем ранее, 9 октября женщина заказала 30 шаров, чтобы поздравить дочь с днем рождения. Когда шары привезли, хозяйка спрятала их на веранде. Утром она занесла шары в комнату ребенка, а сама пошла за тортом. Когда она вернулась в комнату с угощением, на котором были зажжены свечи, раздался хлопок – шары разорвались и воспламенились. Женщина вызвала сотрудников МЧС и «скорую помощь». Ее госпитализировали, оказали медицинскую помощь. В настоящее время она находится дома. Ребенок не пострадал.
Следствием установлен предприниматель, у которого женщина приобрела шары. В рамках доследственной проверки будет установлено, соответствует ли его деятельность требованиям безопасности.
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