В Полысаево после капремонта открылся Дом культуры

В Полысаево состоялось торжественное открытие Дома культуры "Полысаевец" после капитального ремонта.

Дом культуры - одно из старейших учреждений культуры Полысаево, но сейчас его можно назвать и самым молодым! Яркий, чистый, блестящий – после капитального ремонта он будто заново родился и, кажется, даже стал выше.

22 февраля в день официального открытия состоялся праздник, который вместе с коллективом Дома культуры разделили и горожане. ДК «Полысаевец» гостеприимно распахнул двери давним и новым друзьям.