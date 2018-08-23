Новости Кузбасса

Ее установили на фасаде здания ДК «Прогресс». В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации округа, ветераны шахты «Алардинская», родные и близкие Александра Ивановича.

Отметим, что Александр Шундулиди проработал в угольной промышленности более 30 лет. Путь от горного мастера до заместителя директора по производству он прошел на шахте «Шушталепская» г. Калтан. В 1976 году возглавил коллектив шахты «Алардинская» пос. Малиновка. За восемь лет руководства он вывел шахту в число передовых угледобывающих предприятий Министерства угольной промышленности. Во многом благодаря Александру Ивановичу в поселке был реконструирован административно-бытовой комбинат, построен профилакторий на 100 мест, детский сад, три жилых 119-квартирных дома, заасфальтировано более 10 км дорог, благоустроено большинство улиц рабочего поселка. По его инициативе была организована работа по эстетическому воспитанию рабочей молодежи и школьников.