Новости Кузбасса

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В пос. Малиновка открыли мемориальную доску заслуженному шахтеру РСФСР Александру Шундулиди

Ее установили на фасаде здания ДК «Прогресс». В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации округа, ветераны шахты «Алардинская», родные и близкие Александра Ивановича.

Отметим, что Александр Шундулиди проработал в угольной промышленности более 30 лет. Путь от горного мастера до заместителя директора по производству он прошел на шахте «Шушталепская» г. Калтан. В 1976 году возглавил коллектив шахты «Алардинская» пос. Малиновка. За восемь лет руководства он вывел шахту в число передовых угледобывающих предприятий Министерства угольной промышленности. Во многом благодаря Александру Ивановичу в поселке был реконструирован административно-бытовой комбинат, построен профилакторий на 100 мест, детский сад, три жилых 119-квартирных дома, заасфальтировано более 10 км дорог, благоустроено большинство улиц рабочего поселка. По его инициативе была организована работа по эстетическому воспитанию рабочей молодежи и школьников.

 

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
23/08/2018
Общество
Калтан
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