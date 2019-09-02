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В пос. Малиновка прошел VI открытый муниципальный фестиваль-конкурс «Шансон 2019»

Фестиваль-конкурс давно стал визитной карточкой поселка. За шесть лет проведения в нем приняли участие более пятидесяти исполнителей из всех уголков Кузбасса. В этом году к бессменным любителям шансона присоединились новые молодые исполнители.

На сцене, сменяя друг друга, конкурсанты пели популярные и всем известные шлягеры Гарика Сукачёва, Александра Серова, Валерии, Григория Лепса, группы «Лесоповал» и др.

Талант и мастерство участников фестиваля оценивало жюри, в состав которого вошли продюсер, композитор, главный звукорежиссёр Новокузнецкого драматического театра Станислав Кудряшов, глава администрации поселка Малиновка Михаил Храмихин, руководитель творческого объединения «Радуга» детского дома творчества Осинниковского городского округа Гулнора Коробко.

Победителями стали: Александр Вальтер (г. Осинники) - 1 место, Алексей Хуторанский (г. Новокузнецк) – 2 место, Владислав Головачёв (г. Калтан) – 3 место.

Гран-при фестиваля-конкурса выиграла Юлия Суворова (пос. Малиновка).

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
02/09/2019
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

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