Новости Кузбасса

13 января в концертном зале Спортивно-культурного комплекса поселка Малиновка состоялся творческий вечер автора-исполнителя Дарьи Малишенко и поэта Константина Турецкого «Я мечтаю… и мечту воплощаю». В этот день в зале собрались истинные ценители творчества наших земляков, каждый из которых с нетерпением ждал начала праздника.

Встреча началась с презентации, позволившей подробнее узнать о творческой биографии Дарьи Малишенко, понять то, как сформировался такой яркий, самобытный талант. Лучистый взгляд, гордая осанка, позитивный взгляд на мир и яркий сильный голос - все это о Дарье Малишенко, человеке, излучающем свет и несущем в мир добро. Ее вера в мечту настолько сильна, что каждый слушатель проникается ею, душа его наполняется оптимизмом. Авторские стихи и песни, прозвучавшие на творческом вечере, были наполнены высоким и искренним чувством любви, уважением к своему городу, родным и близким, размышлениями о предназначении человека, о мечте и радости. Глубокий, завораживающий голос исполнительницы погружал зрителей в причудливый мир высокой поэзии. Дарья не просто исполняла свои песни, она рассказывала о каждой из них с любовью и нежностью, как говорят о самых родных и близких, и дарила их миру с удовольствием, от чистого сердца.

Настоящим подарком слушателям стали известные всем народные песни, зрители в зале с удовольствием подпевали исполнителям.

Стихи Константина Турецкого, звучавшие на протяжении всего вечера, были подобны драгоценным лалам, манящим, зовущим слушателей в особый мир, мир Поэзии, где «душа стесняется лирическим волненьем, трепещет и звучит», переполненная чувством прекрасного.

В проведении творческого вечера приняли участие творческие коллективы ДК «Прогресс» (студия «Живой звук»), хореографический коллектив «Искорка» школы искусств № 37 пос. Малиновка.