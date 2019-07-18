В поселке Бачатский появится ледовый дворец спорта

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом планируется сдать в эксплуатацию ко Дню шахтера-2019.

Он станет подарком к юбилеям предприятия и поселка Бачатский. В настоящее время уже смонтировано основное холодильное оборудование, ведутся внутренние строительные работы, монтаж системы кондиционирования и вентиляции. Основная арена с искусственным льдом и пластиковыми бортами рассчитана на занятия хоккеем и фигурным катанием. Кроме того, проектом спорткомплекса предусмотрены зал для волейбола и мини-футбола, тренажерный зал, раздевалки, удобные парковки для автомобилей на прилегающей территории.

Новый спортивный объект разместится рядом со стадионом «Горняк», на котором ко Дню шахтера будет проведена реконструкция трибун и подтрибунных помещений.

Фото: пресс-служба АКО