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В поселке Итатский Тяжинского округа прошел час памяти «Человек-легенда»

Встречу посвятили 100-летию со дня рождения Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. Библиотекарь Итатской модельной библиотеки семейного чтения Людмила Петровна Шаповалова рассказала дошкольникам о подвиге воина-кузбассовца. Во время штурма столицы фашистской Германии знаменосец 220-го гвардейского полка старший сержант Николай Масалов, рискуя жизнью, спас немецкую девочку. Скульптор Евгений Викторович Вучетич увековечил этот подвиг в памятнике советскому воину-освободителю. Прообразом величественного монумента воздвигнутого в берлинском Трептов-парке стал Николай Иванович Масалов.
Земляки чтят память ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Тяжинского района, Героя Кузбасса. В окружном центре был создан мемориальный комплекс воинам-тяжинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В центре – на стеле изображён советский солдат со спасенным ребенком на руках.
Также детям были представлены книги Олега Викторовича Костюнина «Человек из легенды» и Петра Семеновича Ворошилова «Знаменщик полка».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/05/2022
Культура
Тяжин
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