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В поселке Итатский Тяжинского округа завершился проект «У родника белый храм»

При поддержке Фонда Президентских грантов прихожане храма святителя Николая благоустроили родник. Возле церкви построили часовенку, установили купель. Теперь у жителей и гостей поселка есть возможность набрать чистой колодезной воды, окунуться в купель, пройти таинство крещения.
Также в рамках проекта «У родника белый храм» был собран бесценный краеведческий материал. На его основе оформлены информационные стенды, где подрастающему поколению рассказывается об истории поселка и храма, о священнослужителях.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/10/2022
Общество
Тяжин

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