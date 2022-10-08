В поселке Итатский Тяжинского округа завершился проект «У родника белый храм»

При поддержке Фонда Президентских грантов прихожане храма святителя Николая благоустроили родник. Возле церкви построили часовенку, установили купель. Теперь у жителей и гостей поселка есть возможность набрать чистой колодезной воды, окунуться в купель, пройти таинство крещения.

Также в рамках проекта «У родника белый храм» был собран бесценный краеведческий материал. На его основе оформлены информационные стенды, где подрастающему поколению рассказывается об истории поселка и храма, о священнослужителях.