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В поселке Итатский Тяжинского района начался ремонт автодорог

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут выполнены работы по ремонту автомобильных дорог по улицам Гагарина и Советская.
Также будет уложен новый асфальт на участке протяженностью 1 км по улице Советская. Запланировано устройство кюветов по улице Советская. По улице Гагарина будет произведен ямочный ремонт дорожного покрытия и уложен асфальт на участке протяженностью 750 метров.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/07/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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