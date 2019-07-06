В поселке Итатский Тяжинского района начался ремонт автодорог

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Трезвый День города: в Новокузнецке запретили продажу алкоголя В Новокузнецке вышло распоряжение о запрете продажи алкоголя на День города. Меры будут действовать...

Кемеровчан удивили огромные БелАЗы в центре города Кемеровчан удивило присутствие огромных БелАЗов на площади летнего вокзала. Неравнодушные читатели...