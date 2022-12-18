В поселке Ключевой Мысковского округа открылась модульная амбулатория

Современное медучреждение построили на месте старой поликлиники, открывшейся в 50-х годах прошлого столетия.

Прием пациентов прекратился в апреле прошлого года, за медицинской помощью жители Ключевого обращались в центральную поликлинику Мысков. Теперь шесть тысяч жителей поселка смогут лечиться рядом с домом.

В новой амбулатории площадью 393 кв. м имеется все необходимое для оказания первичной и плановой медицинской помощи населению. Оборудованы кабинеты приема терапевта и педиатра, процедурный и прививочный кабинеты.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса