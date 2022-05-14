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В поселке Крапивинский состоялись соревнования по боксу

В IV турнире по боксу на кубок главы Крапивинского муниципального округа среди юношей 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 годов рождения на призы интерконтинентального чемпиона WBC, WBA, чемпиона Европы WBO Вячеслава Гусева приняло участие 140 боксеров из 15 территорий Кузбасса.
Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Башкирцева Владимира Валерьевича. В копилке команды 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовых медали. В возрастной группе юношей младшего возраста (11-12 лет) победителем стал Савелий Богомазов, Данил Ванчурин занял третье место. В возрастной группе юношей среднего возраста (13-14 лет) Кирилл Сковпин на втором месте, Артему Пилецкому досталось третье место.

Спорт
Крапивинский
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/05/2022
Спорт
Крапивинский
Тяжин
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