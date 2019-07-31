В поселке Листвянка отремонтировали дорогу на улице Береговой

Работы выполнены ООО «РТП» – на протяжении 200 метров были нарезаны кюветы, подсыпан щебень. Местные жители выразили благодарность администрации Листвянского сельского поселения Тяжинского района за благоустройство улицы.
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