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В поселке Листвянка отремонтировали дорогу на улице Береговой

Работы выполнены ООО «РТП» – на протяжении 200 метров были нарезаны кюветы, подсыпан щебень. Местные жители выразили благодарность администрации Листвянского сельского поселения Тяжинского района за благоустройство улицы.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
31/07/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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