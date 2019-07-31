В поселке Листвянка отремонтировали дорогу на улице Береговой

Глава Новоильинского района Новокузнецка ушёл в отставку Глава Новоильинского района покинул свой пост. Алексей Коряков, находившийся на посту главы...

В Новокузнецке ремонтируются 94 дворовые территории Д. А. Елькин, председатель комитета ЖКХ, доложил, что на сегодняшний день все 94 дворовые...

В Яйском районе обсудили развитие сельского хозяйства Кузбасса Сергей Цивилев провел встречу с главами районов Кемеровской области. Как сообщил губернатор в своем...