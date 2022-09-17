В поселке Листвянка Тяжинского округа открылся отремонтированный фельдшерско-акушерский пункт

Это было сделано на год раньше плана по поручению губернатора Кемеровской области – Кузбасса Сергея Цивилева. Теперь медицинскую помощь в комфортных условиях будут получать 526 человек, в том числе 108 детей. Фельдшерско-акушерский пункт вошел в программу модернизации первичного звена здравоохранения Кузбасса национального проекта «Здравоохранение» на 2023 год. Однако губернатор в ходе рабочего визита в Тяжинский округ в июле поручил региональному министерству здравоохранения ускорить темп работ и привести медпункт в порядок.

ФАП расположен на первом этаже здания местной школы, построенной более 20 лет назад. Медпункт не отвечал современным требованиям: не было нужного количества кабинетов, отсутствовало необходимое оборудование.

Во время ремонта в здании сделали перепланировку, площадь увеличили на 25 квадратных метров. За счет этого в ФАПе появились необходимые помещения: дополнительный кабинет для акушера, процедурный и приемный кабинеты, комната ожидания. Капитальное преображение коснулось и аптеки.

Фельдшерско-акушерский пункт оснащен всем необходимым медоборудованием: дефибриллятором, электрокардиографом, пульсоксиметром, портативным анализатором для исследований уровня сахара крови, холестерина и гемоглобина. Для транспортировки малоподвижных пациентов предусмотрены носилки, спинальный щит с устройством для фиксации головы. Для новорожденных есть кислородный ингалятор и одеяло с подогревом.

В ФАПе проведен высокоскоростной интернет и установлено необходимое современное оборудование. Благодаря этому медики смогут проводить телемедицинские консультации с ведущими областными специалистами, обсуждать состояние пациента, проводить чтение снимков, показаний ЭКГ.

Из областного бюджета на капитальный ремонт ФАПа было направлено более 3 млн рублей, ещё 600 тысяч рублей выделили на закупку мебели и необходимого оборудования.

В 2022 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения Кузбасса в регионе открыто 24 фельдшерско-акушерских пункта. Ещё 60 начнут работать до конца года.

В Тяжинском округе до конца 2022 года будут открыты 3 ФАПа в поселке Нововосточном, деревне Георгиевка и селе Ступишино. Начато строительство еще трех фельдшерско-акушерских пунктов – в деревне Акимо-Аненка, селах Кубитет и Новоподзорново.