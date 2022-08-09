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В поселке Листвянка Тяжинского округа продолжается ремонт социальных объектов

Ход работ проконтролировал глава муниципалитета Виктор Ефремович Серебров. В Доме культуры уже отремонтирована входная группа, частично заменены окна, выравнены, оштукатурены и покрашены стены, потолки. В планах замена окон и косметический ремонт на втором этаже здания - в библиотеке, также необходимо решить вопрос по отоплению.
Демонтажные работы ведутся в здании фельдшерско-акушерского пункта, находящегося в здании интерната, построенного 20 лет назад, который не соответствует современным требованиям. По поручению губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева здесь будет проведен капитальный ремонт. Этот ФАП вошел в программу модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» на 2023 год. Губернатором было принято решение - не тянуть с ремонтом целый год, а начать работы уже сейчас, чтобы у 644 жителей села в кратчайшие сроки появился современный медицинский пункт.
В Листвянской средней школе ремонтные работы идут по графику. Для их ускорения принято решение добавить еще одну бригаду строителей. В этом учреждении за счет средств местного бюджета проводится капитальный ремонт столовой и санузлов. За счет регионального бюджета и проекта «Модернизации школьных пищеблоков» отремонтированный пищеблок будет оснащен новым специализированным оборудованием. Планируется, что в обновленной столовой пройдет акция «Первый звонок – первый завтрак».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/08/2022
Общество
Тяжин

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