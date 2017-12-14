В поселке Листвянка Тяжинского района прошла акция по установке противопожарного оборудования

В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» администрацией Листвянского сельского поселения были приобретены 10 автономных дымовых пожарных извещателей.
В акции приняли участие сотрудники МЧС, служащие администрации поселения и представители управления социальной защиты населения. Пожарные извещатели получили 5 многодетных семьей и семьи, где есть инвалиды. Такое оборудование позволит усилить меры пожарной безопасности.
В ходе акции сотрудники МЧС вручали памятки с правилами пользования газовым оборудованием, а также проверили состояние печного отопления.
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