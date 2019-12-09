В поселке Листвянка Тяжинского района прошла встреча с библиотекарями

В рамках регионального общественного проекта «Третье поколение – ONLINE» во встрече приняли участие председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области Анна Евгеньевна Цивилева, председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской области Ирина Фёдоровна Фёдорова, директор Кемеровской областной библиотеки имени В. Д. Фёдорова Вера Александровна Никулина, управляющий Кемеровским отделением Сбербанка России Николай Владимирович Шилов, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин и другие.

Проект, реализуемый по инициативе Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области, объединил усилия специалистов Кемеровского государственного института культуры, областной научной библиотеки имени Василия Дмитриевича Фёдорова и Сбербанка России. Одна из его приоритетных целей – обучение компьютерной и финансовой грамотности сельских жителей, и прежде всего, представителей старшего поколения. Участниками этого проекта стали 10 библиотек-филиалов Тяжинской библиотечной системы. Для его успешной реализации при содействии Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области каждая из них получила по компьютеру.