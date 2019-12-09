Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В поселке Листвянка Тяжинского района прошла встреча с библиотекарями

В рамках регионального общественного проекта «Третье поколение – ONLINE» во встрече приняли участие председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области Анна Евгеньевна Цивилева, председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской области Ирина Фёдоровна Фёдорова, директор Кемеровской областной библиотеки имени В. Д. Фёдорова Вера Александровна Никулина, управляющий Кемеровским отделением Сбербанка России Николай Владимирович Шилов, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин и другие.
Проект, реализуемый по инициативе Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области, объединил усилия специалистов Кемеровского государственного института культуры, областной научной библиотеки имени Василия Дмитриевича Фёдорова и Сбербанка России. Одна из его приоритетных целей – обучение компьютерной и финансовой грамотности сельских жителей, и прежде всего, представителей старшего поколения. Участниками этого проекта стали 10 библиотек-филиалов Тяжинской библиотечной системы. Для его успешной реализации при содействии Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области каждая из них получила по компьютеру.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/12/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Самолёт авиакомпании S7 не смог приземлиться в Кемерове
Самолёт авиакомпании S7 не смог приземлиться в кемеровском аэропорту из-за смога. Лайнер был...
В Новокузнецке планируют снова создать педагогический институт
Губернатор Сергей Цивилёв поручил своему заместителю Елене Пахомовой подготовить предложения по...
Губернатор Кузбасса рассказал о новых авиарейсах
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице в социальной сети рассказал о новый авиарейсах...
Более 110 машин вышли в Кемерове на уборку снега
Ситуацию ухудшил снегопад, обрушившийся в субботу, 7 декабря, на Кемерово. Чтобы обеспечить...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus