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В поселке Макаракский Тисульского района установлена новая модульная котельная установка

Работы выполнены в рамках исполнения инвестиционной программы ООО «ТЭК». Новая модульная котельная установка мощностью 330 кВт, заменит старую котельную, обеспечивавшую теплом местную школу.
Функционально блочная установка заменит котельную традиционного типа. МКУ отличается экономичностью, быстро окупается и значительно дешевле в эксплуатации, поскольку размещается в максимальной близости от потребителя. Это уменьшает теплопотери при передвижении теплоносителя по трассам.
Котельная полностью автоматизирована, начиная с процесса загрузки угля до золоудаления. Ей можно управлять дистанционно с помощью мобильного приложения, регулируя основные текущие процессы (температура, подача угля). Также приложение выдает все ошибки, возникающие в ходе работы котельной.
На котельной установлен резервный источник энергии (бензиновый генератор), который обеспечит бесперебойный процесс теплоснабжения в случае аварии на линии электропередач. Встроенная система химической водоподготовки позволит увеличить ресурс эксплуатации котла, насосов тепловых сетей, запорной арматуры.

Общество
Тисуль
kuzbassnews.ru
03/10/2020
Общество
Тисуль
Новости Кузбасса

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